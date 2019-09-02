Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прощание с актером Александром Числовым пройдет в Москве 

РИА Новости + ещё 5 20 часов назад
Прощание с Александром Числовым пройдет в Москве
Фото: РИА Новости
Коллеги, близкие и поклонники простятся с известным актером комических эпизодов Александром Числовым в понедельник в Союзе кинематографистов в Москве.
Числов скончался в четверг в возрасте 54 лет от пневмонии в реанимации 33-й больницы в Москве.
"Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13.00 в Союзе кинематографистов", — сказала РИА Новости директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Актер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
Числов родился в 1964 году в Грозном, окончил театральную студию "Гармония", в 1989 году дебютировал в кино, снявшись в небольших ролях сразу в трех фильмах: "Процесс", "Жизнь по лимиту" и "Беспредел".
Он исполнял в основном роли второго плана в фильмах и сериалах. Артист снялся в таких картинах, как "Курочка Ряба" (1994), "Любить по-русски-2" (1996), "Вор" (1997), "Ледниковый период" (2002), "Испанский вояж Степаныча" (2006), "Легенда №17" (2012), "Здрасьте, я ваш папа!" (2013), "Человек из будущего" (2016) и многих других.
Последние новости
Поклонская прокомментировала развод с мужем Поклонская прокомментировала развод с мужем Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды" Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды"
Комментарии
Общество , Другое , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»41
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким2
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма20
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение