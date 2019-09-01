«Дориан» пришел: в Сети появилось видео урагана

Опубликовано видео урагана «Дориан», достигшего нависшей категории

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", который угрожает США.

"Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq— Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) 1 сентября 2019 г.

На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater 😳 video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny— James Wieland (@SurfnWeatherman) 1 сентября 2019 г.

Ранее урагану присвоили пятую, наивысшую категорию. Скорость ветра составляет 257 километров в час.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.