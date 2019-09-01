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Опубликовано видео урагана «Дориан», достигшего нависшей категории 

РИА Новости 3 часа назад
«Дориан» пришел: в Сети появилось видео урагана
Фото: Reuters
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", который угрожает США.
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"Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов.
На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
Ранее урагану присвоили пятую, наивысшую категорию. Скорость ветра составляет 257 километров в час.
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.
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Комментарии9
Общество , США
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