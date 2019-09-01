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Осужденного обязали оплатить содержание в тюрьме 

Рамблер 3 часа назад
Осужденного обязали оплатить содержание в тюрьме
Фото: РИА Новости
В Оренбурге суд постановил, что за пребывание в колонии осужденный должен заплатить государству. Истцом выступила колония № 9, расположенная в поселке Акбулак. Решение опубликовано на сайте Центрального районного суда Оренбурга.
«Представители колонии объяснили, что заключенный в период отбывания наказания с апреля 2017 г. по март 2018 года отказывался работать без уважительных на то причин. Деньги на его содержание выделяло государство. Кроме того, достаточной суммы на его лицевом счете для возмещения расходов не имеется», — говорится в документе.
В колонии говорят, что учреждение обеспечивало заключенного спальным местом, одеждой, средствами гигиены, коммунально-бытовыми услугами и питанием. По российским законам эти расходы оплачиваются из средств на лицевом счете или зарплаты осужденного. При этом он обязан трудиться там, куда его отправляет администрация колонии.
Заключенный обжаловал решение, но суд отказался удовлетворить апелляцию.
Ранее в российской службе исполнения наказаний подсчитали, что содержание одного осужденного обходится государству приблизительно в 60 тысяч рублей в год.
Комментарии66
Общество , Оренбург
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