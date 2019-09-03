Константинополь испытает русских православных искушением

Более шестидесяти русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться — либо перейти всем под крыло РПЦ , но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам.

Архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), глава экзархата русских православных церквей в Западной Европе «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт Константинопольского патриархата.

Константинопольский патриархат (Фанар) выписал главе русского экзархата (архиепископии) отпускную грамоту — документ, общепризнанный в православном мире, необходимый для законного перехода архиерея в другую поместную Церковь. То есть по сути, архиепископа уволили. Причем, уволили ровно за неделю до общего собрания экзархата, намеченного на субботу, которое должно определить его дальнейшую судьбу.

«Все решится 7 сентября на сборе паствы и священников в соборе Святого Александра Невского, — пояснил газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Кошко. — В интернете была размещена петиция в поддержку Иоанна. Ее подписали 650 человек. Однако сайт, на котором выложен документ, уже дважды подвергался хакерской атаке со стороны неизвестных».

После того как патриарх Варфоломей устроил раскол на Украине , он уничтожил и экзархат в Париже, напомнил собеседник.

«Он приказывает православным русским, в том числе пастве собора Александра Невского на улице Дарю, подчиняться отныне греческому митрополиту», — возмущается Кошко.

Теперь, по словам собеседника, паства стоит перед выбором: нужно либо продолжать защищать русские традиции, либо ото всего этого отрекаться.

«Хватает тех, кто настроен оппозиционно к российской власти и вообще к России. Из-за этой русофобии придется переходить под юрисдикцию греков. Будет Французская православная церковь под эгидой греческого митрополита, назначенного Константинополем. При таком варианте русская традиция исчезнет совершенно», — предрекает Кошко.

«Сейчас значительная часть людей, которые раньше были против присоединения к РПЦ, говорят, что это единственный способ спасти русскую архиепископию во Франции. Но надо при этом сохранить большую автономию, как это, собственно, и предлагает сама РПЦ», — подчеркнул Дмитрий Кошко.

В Москве накануне уже заступились за уволенного отца Иоанна.

«С точки зрения канонического права выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским патриархом автокефалии Украинской церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится, — заявил ТАСС зампред Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.

«Общее собрание архиепископии ( Генеральная ассамблея ) соберется, как и планировалось, 7 сентября, и примет свои решения в соответствии со своим уставом и законодательством Французской Республики», — считает Балашов.

Увольнение отца Иоанна означает, что константинопольский патриарх Варфоломей всерьез испугался потерять недвижимость экзархата, в первую очередь — собор Святого Александра Невского, расположенный на улице Дарю в Париже. Так считает глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов . Он вообще расценивает увольнение отца Иоанна едва ли не как попытку рейдерского захвата.

«Собор был построен на средства русской общины и стараниями царя Александра II. Это памятник русской богословской мысли и русской миграции, который попал в руки Константинопольского патриархата по трагическим обстоятельствам», — сказал он ранее в интервью газете ВЗГЛЯД.

С Фроловым не согласен эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. Он считает, что рейдерски захватить собор Александра Невского юридически невозможно, поскольку он в любом случае уже принадлежит Константинополю и отец Иоанн с прихожанами все равно не смогут забрать его с собой под юрисдикцию РПЦ.

«Однако у приходов есть право поменять юрисдикцию. Кто хочет уйти — уходит и получает соответствующие документы. А кто не хочет, может остаться, но никакой отдельной архиепископии не будет. Ради этого ассамблея и собирается, чтобы определить, что делать дальше», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

Клименко отметил, что в ситуации с «отставкой» Иоанна также остается много вопросов. Он лично не уверен в том, что архиепископ не сам попросил Фанар дать ему отставку, поскольку уже, возможно, настроился в пользу перехода под власть Москвы.

Напомним, история собора, как и в целом экзархата, неразрывно связана с событиями Гражданской войны и последовавшим за нею церковным расколом. До 1922 года собор принадлежал Русской православной церкви (РПЦ). Как ранее поясняла газета ВЗГЛЯД, оказавшись в 1920-х в западной Европе, «белоэмигрантская» паства группировались вокруг двух центров.

Одна группа сформировала Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), у которой до сих пор есть приходы в тех же Франции, Германии и так далее. РПЦЗ существовала независимо, а в 2007 году, при посредничестве президента Путина, воссоединилась с РПЦ на правах самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.

Другой центр возник вокруг митрополита Евлогия — настоятеля упомянутого собора Александра Невского и в конце концов перешел под юрисдикцию Константинополя, превратившись в западноевропейский экзархат.

Именно эту структуру в ноябре прошлого года, в разгар своей ссоры с Московским патриархатом Константинополь и решил упразднить. Но прихожане и священники экзархата отказались подчиняться этому решению. На этом фоне появилась перспектива воссоединения этой части русской паствы с матерью-церковью — РПЦ. И три недели назад Московский патриархат официально предложил экзархату вернуться в свой состав, сохранив свой устав и традиции.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

«Русская архипископия во Франции получила томос еще в начале 90-х годов. Константинополь несколько раз пробовал русских «обжулить», как он теперь сделал это с украинцами, но те сопротивлялись, — сказал Дмитрий Кошко. — Теперь, как только Константинополь отозвал томос у русской архиепископии, местный греческий митрополит заинтересован в переходе бывшей архиепископии под его юрисдикцию».

Это означает, что и все активы нужно будет передавать грекам, пояснил председатель Координационного совета.

«Здесь, как и на Украине, вопрос земли и недвижимости, играет большую роль. А после передачи храм Александра Невского улице Дарю могут превратить, например, в туристический объект, — не исключает Кошко. — Там вокруг храма сад, его могут уничтожить, а землю продать и так далее. Это уже у греков надо спрашивать, чего они хотят».

Какое решение примут священники и миряне «русского экзархата» в субботу, Кошко пока предсказать не берется.