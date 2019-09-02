Путин приехал в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Путин проведет в Тулуне совещание по вопросам жилищного обеспечения людей, пострадавших от наводнения. Также он посетит местную среднюю общеобразовательную школу и пообщается с жителями города.

Как отмечает ТАСС, президент посмотрит, как отремонтировали школу, как он обещал в свой первый визит.

Президент уже в третий раз за последние два месяца посещает пострадавшие от наводнения районы Иркутской области. Ситуация находится у него на личном контроле.

В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов.

В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.

По данным РИА Новости, тулунская школа номер шесть, которую проинспектирует президент, также пострадала от паводка: в ней подтопило первый этаж, пострадала мебель, оборудование мастерских и пищеблок. В восстановление здания вложили более 25 миллионов рублей.

Во время прошлого визита в регион Путин пообщался с местными жителями и заявил, что не может признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной.