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Все травматологи уволились из больницы в Пятигорске 

News.ru 42 минуты назад
Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Врачи-травматологи в полном составе уволились из Центральной городской больницы (ЦГБ) Пятигорска Ставропольского края. Первым заявление об уходе из-за больших нагрузок написал заведующий травматологическим отделением Роман Алфимов, а затем ещё двое специалистов.
Хирурги массово уволились в Нижнем Тагиле
Таким образом, уволилось всё травматологическое отделение горбольницы в Пятигорске, пишет издание «Блокнот-Ставрополь».
Роман Александрович (Алфимов. — News.ru) у нас больше не работает, он уволился вместе со всеми своими коллегами. Врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы, — цитирует Ura.ru представителя коллектива пятигорской ЦГБ.
Как заявил первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, средняя зарплата врачей в больнице Пятигорска составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников якобы доходил до 73 тысяч, пишет «Кавказ-пост».
Как писал News.ru, ранее в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле из-за переработок. По последним данным пять из шести специалистов вернулись на свои должности.
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Комментарии41
Общество , Пятигорск , Ставропольский Край
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