Познер прокомментировал освобождение Вышинского

Киевом. По словам Познера, освобождение журналиста станет важным шагом к постепенному восстановлению нормальных отношений между Москвой

«Главную роль здесь сыграла смена администрации на Украине по итогам президентских выборов. Поражение Порошенко и его партии, убедительная победа Зеленского, его желание наладить отношения с Россией — для меня это и есть главный момент», — заявил Познер «Ридусу».

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободитьВышинского.

После освобождения Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве. Журналист также заявил, его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента страны Петра Порошенко, и стоило экс-главе государства должности.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.