Опубликовано «самое грязное» видео для взрослых

PornHub снял ролик под названием Dirtiest Porn Ever, чтобы привлечь внимание к проблеме отходов, попадающих в океаны и моря. Трейлер видео опубликован на YouTube.

Ролик, название которого можно перевести как «самое грязное порно», был снят на одном из самых загрязнённых пляжей мира. За каждый просмотр видео PornHub пообещал сделать пожертвование в пользу экологической организации Ocean Polymers, которая занимается решением проблемы сбора и переработки пластиковых отходов.

На видео мужчина и женщина лежат на пляже в окружении мусора. Пока они занимаются сексом, рабочие в комбинезонах бродят рядом и занимаются уборкой.

В ролике отмечается, что ежегодно на морских и океанских побережьях оказывается более шести миллионов тонн отходов.

В съемках фильма приняла участие пара порноактеров-любителей Leolulu. Как сообщает журнал Dezeen, в Ocean Polymers считают, что работа с Pornhub поможет компании распространить информацию о загрязнении пластиком среди людей, которые раньше о проблеме не задумывались.

В компании отметили, что Pornhub — это бренд с глобальным охватом аудитории, поэтому он является очень эффективной платформой для повышения осведомленности людей.

Ocean Polymers планирует заняться очисткой океана, спустив на воду модернизированный танкер, который будет собирать пластик и перерабатывать его в топливо. Это же топливо затем будет использоваться для работы танкера.

Помимо видео, Pornhub создал сайт, информирующий пользователей о способах решения проблемы отходов: покупать как можно меньше пластика, отправлять всю использованную пластиковую продукцию на переработку и не оставлять мусор после себя.