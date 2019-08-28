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Вышинский сделал первое заявление после освобождения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 60 1 час назад
Фото: РИА Новости
Освобожденный из-под стражи в зале суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве.
Журналист также заявил, что считает решение суда о своем освобождении обоснованным и справедливым, передает РИА «Новости».
В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Общество , Украина , Кирилл Вышинский , Маргарита Симоньян , Валентин Рыбин , РИА Новости , Russia Today , Киев
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