Вышинский сделал первое заявление после освобождения

Освобожденный из-под стражи в зале суда руководитель портала РИА «Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве

Журналист также заявил, что считает решение суда о своем освобождении обоснованным и справедливым, передает РИА «Новости».

В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.