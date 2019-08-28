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В России захотели провести референдум о четырехдневке 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда Максиму Топилину провести общефедеральный референдум о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает News.ru.
Милонов направил Топилину обращение, отметив, что в обществе началась дискуссия о целесообразности перехода с пятидневки на четырехдневку.
Депутат отметил, что идею одобряют многие россияне, о ней позитивно высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев, но скептики опасаются снижения экономических показателей развития России.
В связи с этим Милонов предложил провести эксперимент, в ходе которого несколько регионов и крупных предприятий перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Также депутат попросил провести всероссийский референдум или социологический опрос «для принятия окончательного решения».
В июне Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели станет возможным благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
В Минтруде пообещали обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. В ведомстве заявили, что идею легко воплотить на законодательном уровне: сейчас закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а минимальное никак не ограничено.
До 30 сентября Минтруд должен представить Медведеву свое мнение о перспективах введения четырехдневки. В частности, ведомство должно оценить возможные последствия этого решения для экономики. Премьер говорил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда, а зарплаты россиян не должны стать меньше.
По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, в августе 2019 года сокращение рабочей недели поддерживали 49 процентов россиян.
Комментарии3
Общество , Дмитрий Медведев , Максим Топилин , Виталий Милонов , Минтруд , Госдума
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