В России захотели провести референдум о четырехдневке

Милонов направил Топилину обращение, отметив, что в обществе началась дискуссия о целесообразности перехода с пятидневки на четырехдневку.

Депутат отметил, что идею одобряют многие россияне, о ней позитивно высказывался премьер-министр Дмитрий Медведев , но скептики опасаются снижения экономических показателей развития России.

В связи с этим Милонов предложил провести эксперимент, в ходе которого несколько регионов и крупных предприятий перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Также депутат попросил провести всероссийский референдум или социологический опрос «для принятия окончательного решения».

В июне Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели станет возможным благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

Минтруде пообещали обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. В ведомстве заявили, что идею легко воплотить на законодательном уровне: сейчас закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а минимальное никак не ограничено.

До 30 сентября Минтруд должен представить Медведеву свое мнение о перспективах введения четырехдневки. В частности, ведомство должно оценить возможные последствия этого решения для экономики. Премьер говорил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда, а зарплаты россиян не должны стать меньше.

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, в августе 2019 года сокращение рабочей недели поддерживали 49 процентов россиян.