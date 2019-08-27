Плюсы четырехдневки: Как менялась рабочая неделя в России

Рабочая неделя в Советском союзе бывала пяти-, шести— и семидневной, пишет Газета.ru

До августа 1929 года трудовая неделя в СССР была семидневной (шесть дней работы, один отдыха), после — пятидневной (четыре дня работы по семь часов, один день отдыха).

Изменить ее таким образом понадобилось ради достижения целей первой пятилетки — рабочая неделя становилась непрерывной, заводы не простаивали по выходным.

Такой трудовая неделя была лишь в течение двух лет. Главным образом по этой причине, по словам Андрея Володина из Центра экономической истории МГУ, то нововведение почти не оказало экономического эффекта.

В 1931-м рабочая неделя стала шестидневной — с выходными каждого 6, 12, 18, 24 и 30 числа месяца. В 1940-м она стала семидневной с восьмичасовым рабочим днем, а в 1967-м — привычной пятидневной с двумя выходными.