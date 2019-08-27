«Скоропостижно и очень зло». Дочь Мальцевой — о смерти актрисы

В возрасте 69 лет скончалась заслуженная артистка России Людмила Мальцева . Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Союза кинематографистов РФ.

Мальцева снималась не только во всевозможных фильмах, будь то комедия, драма, сериал или документальная лента, но также и преподавала актерское мастерство в Областном гуманитарном университете. Коллеги запомнили ее как доброго, обаятельного, красивого и талантливого человека.

Дочь артистки Полина Нечитайло призналась, что никто не ожидал скоропостижной смерти Мальцевой.