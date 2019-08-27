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«Скоропостижно и очень зло». Дочь Мальцевой — о смерти актрисы 

360tv.ru 41 минуту назад
В возрасте 69 лет скончалась заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Союза кинематографистов РФ.
Мальцева снималась не только во всевозможных фильмах, будь то комедия, драма, сериал или документальная лента, но также и преподавала актерское мастерство в Областном гуманитарном университете. Коллеги запомнили ее как доброго, обаятельного, красивого и талантливого человека.
Дочь артистки Полина Нечитайло призналась, что никто не ожидал скоропостижной смерти Мальцевой.
«Да, скоропостижно и очень зло, так врачи сказали», — рассказала она.
360tv.ru: последние новости
«Скоропостижно и очень зло». Дочь Мальцевой — о смерти актрисы Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом Миллионы россиян оказались слишком умными для своей работы
Общество , Видео , Людмила Мальцева , Полина Нечитайло
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