В возрасте 69 лет скончалась заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт Союза кинематографистов РФ.
Мальцева снималась не только во всевозможных фильмах, будь то комедия, драма, сериал или документальная лента, но также и преподавала актерское мастерство в Областном гуманитарном университете. Коллеги запомнили ее как доброго, обаятельного, красивого и талантливого человека.
Дочь артистки Полина Нечитайло призналась, что никто не ожидал скоропостижной смерти Мальцевой.
«Да, скоропостижно и очень зло, так врачи сказали», — рассказала она.