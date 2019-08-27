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Названы любимые киножанры россиян 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Граждане России больше всего любят смотреть комедии и военные фильмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню российского кино.
Согласно исследованию, 80 процентов опрошенных с разной периодичностью смотрят картины о войне. 77 процентов респондентов предпочитают комедийные ленты. На третьем месте по популярности оказалось историческое кино, которое набрало 74 процента голосов.
66 процентов россиян ответили, что смотрят приключенческие фильмы, а 64 — детективы. Наименее популярными среди соотечественников оказались такие жанры, как эротика и триллеры.
У респондентов также поинтересовались, нужна ли российскому кинематографу государственная поддержка. 77 процентов заявили, что государство нужно поддерживать отечественные картины, в том числе финансово. 16 процентов решили, что это, скорее всего, не нужно. 7 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Ранее сообщалось, что спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. В ленте Николая Лебедева с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым в главных ролях рассказывается о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова.
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Общество , Социология , Валерий Харламов , Николай Лебедев , Олег Меньшиков , Данила Козловский , ВЦИОМ
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