Названы любимые киножанры россиян

Согласно исследованию, 80 процентов опрошенных с разной периодичностью смотрят картины о войне. 77 процентов респондентов предпочитают комедийные ленты. На третьем месте по популярности оказалось историческое кино, которое набрало 74 процента голосов.

66 процентов россиян ответили, что смотрят приключенческие фильмы, а 64 — детективы. Наименее популярными среди соотечественников оказались такие жанры, как эротика и триллеры.

У респондентов также поинтересовались, нужна ли российскому кинематографу государственная поддержка. 77 процентов заявили, что государство нужно поддерживать отечественные картины, в том числе финансово. 16 процентов решили, что это, скорее всего, не нужно. 7 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.