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В Роструде рассказали о новой графе в резюме 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Опыт волонтерской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале "Работе в России". Об этом рассказали "РГ" в Роструде.
"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России", — сказал замглавы ведомства Денис Васильев.
Он уточнил, что в следующем году у пользователей сайта "Работы в России" появится возможность при размещении резюме сообщить о своем волонтерском опыте, и в резюме появится соответствующая отметка.
Ранее правительства был утвержден план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, который в том числе предполагает интеграцию единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России" с информационно-аналитической системой "Общероссийская база вакансий "Работа в России" для учета опыта добровольческой деятельности при трудоустройстве.
Кроме того, планом предусматривается разработка обучающих онлайн-курсов для волонтеров. развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них — 81 год, а самому молодому — 14 лет.
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Общество , Денис Васильев , Роструд
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