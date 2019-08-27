В Роструде рассказали о новой графе в резюме

Опыт волонтерской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале "Работе в России ". Об этом рассказали "РГ" в Роструде

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России", — сказал замглавы ведомства Денис Васильев

Он уточнил, что в следующем году у пользователей сайта "Работы в России" появится возможность при размещении резюме сообщить о своем волонтерском опыте, и в резюме появится соответствующая отметка.

Ранее правительства был утвержден план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года, который в том числе предполагает интеграцию единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России" с информационно-аналитической системой "Общероссийская база вакансий "Работа в России" для учета опыта добровольческой деятельности при трудоустройстве.

Кроме того, планом предусматривается разработка обучающих онлайн-курсов для волонтеров. развитие инфраструктуры и механизмов поддержки добровольческой деятельности.

Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран. Самому взрослому из них — 81 год, а самому молодому — 14 лет.