Приёмные семьи для стариков могут появиться в России

Минтруд РФ предложил ввести пособия для семей, которые будут брать в дом одиноких пенсионеров.

Эта инициатива изложена в направленной ведомством для рассмотрения в регионах информации о практиках, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. Предполагается, что сумма пособия для принимающих семей составит десять тысяч рублей, пишут «Известия».

Участвовать в программе смогут дееспособные граждане старше 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, не имеющие совершеннолетних дееспособных детей, проживающих в том же регионе.