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Приёмные семьи для стариков могут появиться в России 

News.ru 1 час назад
Минтруд РФ предложил ввести пособия для семей, которые будут брать в дом одиноких пенсионеров.
Эта инициатива изложена в направленной ведомством для рассмотрения в регионах информации о практиках, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. Предполагается, что сумма пособия для принимающих семей составит десять тысяч рублей, пишут «Известия».
Участвовать в программе смогут дееспособные граждане старше 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, не имеющие совершеннолетних дееспособных детей, проживающих в том же регионе.
Как писал News.ru ранее, количество работающих пенсионеров в России за последние четыре года сократилось на треть. Такие данные озвучили в Росстате. Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн
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Общество , Видео , Росстат , Минтруд , газета "Известия"
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