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Умер гример МХАТ Анатолий Чирков 

ТАСС 1 час назад
Фото: m-teatr.ru
Заслуженный работник культуры России художник-гример Анатолий Чирков, работавший в МХАТ им. А. П. Чехова с 1950 года, умер в возрасте 82 лет, сообщается в понедельник на сайте театра.
"26 августа на 83-м году жизни не стало нашего легендарного художника-гримера, заслуженного работника культуры РФ Анатолия Архиповича Чиркова Анатолий Архипович был искренне любим и почитаем всем коллективом театра. Московский художественный театр скорбит и приносит соболезнования родным и близким Анатолия Архиповича. Это наша общая потеря", — говорится в сообщении. Место и время прощания с ветераном театра будут обнародованы дополнительно.
Анатолий Чирков пришел во МХАТ в 1950 году, когда ему было всего 13 лет. Его рассказ о профессии художника-гримера отдельной главой вошел в книгу "МХАТ: Взгляд из-за кулис". Одним из учителей Чиркова был Иван Косовский — личный гример русского и американского драматического актера, режиссера и педагога Михаила Чехова.
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Общество , Михаил Чехов
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