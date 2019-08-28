Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли

Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией Украиной , сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — цитирует ТАСС адвоката.

Ранее адвокат заявлял, что дата уже определена. Он также подтвердил, что россияне Максим Одинцов Александр Баранов и Евгения Мефедова остаются в списке на обмен.

Знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.