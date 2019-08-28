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Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — цитирует ТАСС адвоката.
Ранее адвокат заявлял, что дата уже определена. Он также подтвердил, что россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгения Мефедова остаются в списке на обмен.
Знакомый с деталями переговоров источник заявил, что по предварительной договоренности Москва и Киев могут обменять 33 гражданина России на 33 гражданина Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом появятся в ближайшие дни.
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Общество , Керченский пролив , Максим Одинцов , Александр Баранов , Владимир Зеленский , Валентин Рыбин , ИТАР-ТАСС
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