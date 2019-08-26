Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Старейший моряк-подводник России, капитан первого ранга Юлий Ксюнин скончался в Тамбове на 106-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию региона.
Как отмечается, Ксюнин начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках «Малютка». Затем он обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, работал в военной приёмке новых кораблей.
В 97 лет он написал книгу «Записки подводника», которая теперь есть в любой флотской библиотеке, говорится в материале.
В апреле стало известно о кончине героя Советского Союза, ветерана ВОВ, участника Парада Победы на Красной площади в Москве Дмитрия Бакурова. Ему было 97 лет.
RT на русском: последние новости
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург Петру Мамонову успешно сделали операцию Скончался известный переводчик фильмов Юрий Живов
Общество , Видео , Дмитрий Бакуров , Тамбов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8262
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев4
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США64
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США10
Макрон заступился за оскорбленную супругу
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение