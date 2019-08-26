Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

Старейший моряк-подводник России , капитан первого ранга Юлий Ксюнин скончался в Тамбове на 106-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию региона.

Как отмечается, Ксюнин начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках «Малютка». Затем он обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, работал в военной приёмке новых кораблей.

В 97 лет он написал книгу «Записки подводника», которая теперь есть в любой флотской библиотеке, говорится в материале.