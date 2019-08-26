Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия никогда не перейдет на четырехдневку 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (78%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Россия никогда не перейдет на четырёхдневную рабочую неделю.
10% респондентов утверждают, что это случится через несколько лет, когда как 8% считают, что это произойдет примерно через год или ранее.
4% опрошенных с уверенностью ответили: «Через пару лет, но не более».
Всего в опросе приняли участие 14 544 человека.
Введение четырехдневной рабочей недели в России возможно в перспективе, но не произойдет прямо сейчас. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.
Глава правительства отметил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться повышением производительности труда в стране. Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул премьер.
Комментарии1
Общество , Дмитрий Медведев , Александр Шохин , Российский союз промышленников и предпринимателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8257
Телеведущий оскорбил проголосовавших за Зеленского украинцев4
Кремль пообещал ответ на ракетные испытания США64
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США4
Украинский Ан-124 станет «российским»72
Видео
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
00:32
Донбасс забросали агитационными листовками на русском языке
В мире
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
02:24
Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение