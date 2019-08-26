Россия никогда не перейдет на четырехдневку

Большинство россиян (78%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Россия никогда не перейдет на четырёхдневную рабочую неделю.

10% респондентов утверждают, что это случится через несколько лет, когда как 8% считают, что это произойдет примерно через год или ранее.

4% опрошенных с уверенностью ответили: «Через пару лет, но не более».

Всего в опросе приняли участие 14 544 человека.

Глава правительства отметил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться повышением производительности труда в стране. Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул премьер.