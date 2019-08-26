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Playboy TV получил предупреждение за мат 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 3 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор отправил в редакцию сетевого канала Playboy TV предупреждение за нецензурную брань.
«Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань. В ходе мониторинга специалистами Роскомнадзора установлен факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира», — отмечается в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Ведомство отметило, что это является нарушением ст. 4 закона «О средствах массовой информации», не допускающей использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань.
Ранее Twitter удалил оскорбительное изображение флага России, до этого Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. Также YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.
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