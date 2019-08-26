Выявлены главные страхи россиян

Больше половины россиян боятся болезней своих детей и близких. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра» , передает «Интерфакс».

Согласно данным опроса, возможного нездоровья близких опасаются 58 процентов респондентов. Около половины — 51 процент — боится войны, а еще 44 процента россиян беспокоит перспектива остаться без работы. Бедность и стихийные бедствия заставляют волноваться за будущее 36 и 31 процент граждан соответственно.

Опрос был проведен 18-24 июля 2019 года, в нем участвовали 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 субъектах России. Согласно условиям опроса респонденты могли выбрать более одного ответа.

В августе сообщалось, что большинство работающих россиян не боятся потерять работу из-за замены роботами. Таких среди респондентов оказалось 73 процента.