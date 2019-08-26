России предрекли дефицит мужчин

Росстате пришли к выводу, что к 2036 году женщины по-прежнему будут преобладать в составе российского населения, а единственным регионом, где мужчин будет заметно больше, останется Чукотка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036-му соотношение будет составлять одна тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов страны, кроме Чукотки, где на одну тысячу мужчин приходится 956 женщин. К 2036-му женщин там останется 813 на тысячу мужчин. Кроме того, с 2031 года мужчин может стать чуть больше и на Камчатке.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество. По статистике, среди детей от нуля до четырех лет на тысячу мальчиков приходится 947 девочек.

Однако к 20-25 годам на тысячу российских мужчин приходится уже 1023 женщины и далее мужчин становится меньше. По словам Тимофеева, к 60 годам две женщины «претендуют» на одного мужчину. Эксперты объяснили эту ситуацию более высокими рисками смертности мужчин.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что около 70 процентов смертей мужчин-россиян трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя.

В Минздраве рассчитывают, что к 2030 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составит 75,8 лет, а для женщин — 83,7 года.