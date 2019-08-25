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В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: BBC
Мировое искусство лишилось произведения одного из самых известных художников. В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси, которое находилось на торце здания при въезде в город. Художник в мае 2017 года изобразил рабочего, который, стоя на лестнице, сбивает одну из 12 звезд на флаге ЕС. Бэнкси посвятил свое творчество расставанию Соединенного Королевства с объединенной Европой, против которого он выступает.
Бэнкси: самый загадочный уличный художник
Ранее стоимость граффити оценили в 1,23 миллиона долларов, пишет ТАСС. Работа считалась достопримечательностью Дувра и привлекала много туристов.
Работник закусочной неподалеку рассказал, что граффити закрасили целенаправленно несколько рабочих. Фотограф, собиравшийся снять картину Бэнкси на новую аппаратуру, предположил, что "граффити потеряло актуальность, поскольку Brexit уже не остановить".
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