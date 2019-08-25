Патриарх рассказал, зачем надо подставлять другую щеку после удара

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх.

По его словам, фраза из Первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — сказал глава РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что надо сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало души и сознания.