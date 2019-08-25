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Патриарх рассказал, зачем надо подставлять другую щеку после удара 

Рамблер + ещё 3 55 минут назад
Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia
Патриарх Московский и вся Руси рассказал об ошибке пацифистов, которые подставляют после удара другую щеку. Предстоятель Русской православной церкви сегодня освятил храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново. Патриарх Кирилл произнес проповедь, рассказав об ошибочном толковании Евангелия пацифистами, сообщает РИА Новости.
«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх.
По его словам, фраза из Первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.
«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно», — сказал глава РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что надо сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало души и сознания.
Комментарии213
Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , РИА Новости
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