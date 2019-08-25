Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью

Национальная ассоциация коллекторов начала разыскивать коллег, которые выстрелили в отца с ребенком. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на президента Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

Мехтиев рассказал, что ассоциация опросила крупнейшие агентства и пришла к выводу, что нападение совершили «не те коллекторы, которые входят в НАПКА».

Руководитель коллекторов призвал назвать имена тех, кто стрелял в отца с ребенком и банк, от имени которого они действовали. По его словам, в таких случаях необходима публичная ответственность.

«У меня большая просьба к СМИ не просто говорить "коллекторы", а коллекторы какой организации: банка такого-то, микрофинансовой организации такой-то, агентства такого-то», — заявил глава НАПКА.

Накануне сообщалось, что в Красногорске коллекторы ранили мужчину и его 9-летнюю дочь из пневматического оружия. Они подкараулили их у подъезда дома, представились сотрудниками банка, потребовали вернуть долг и начали стрелять. Отец и дочь получили ранения ног. Полиция начала проверку.