Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дизайнер Артемий Лебедев назвал митингующих либералов «инфантильными бездельниками» 

Ura.Ru 30 минут назад
Либералы, которые выходят на митинги, являются «инфантильными бездельниками, которые пришли развалить мои созидательные мотивы», заявил дизайнер Артемий Лебедев. Он отметил, что эти люди его «бесят», так как считают, что «сейчас все плохо, а мы хотим хорошо », но на самом деле сами «ничего не умеют».
Лебедев покинул Россию
Артемий Лебедев в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» заявил, что люди, которые выходят митинговать, поддаются «психологическому трюку». «Им кажется, что если они не вышли, то они предали свои идеалы, им кажется, что когда они выходят, то они становятся хорошими», — отметил дизайнер. По его словам, пришедшие на несогласованные акции люди, как будто покупают себе «микроиндульгенцию», но на самом деле она стоит не дороже, чем «проезд в метро и два часа постоять в толпе».
Ранее Артемий Лебедев записал шуточный ролик о своем бегстве из России, чтобы разыграть интернет-аудиторию. В видеообращении на своем YouTube-канале он заявлял, что ему «очень больно» видеть коррупцию в России. Позже дизайнер признался, чтовсе сказанное в его ролике — «бессмысленная либеральная *** [болтовня] для школьников». В интервью Лебедев пояснил, что «просто произнес комментарии из инстаграма… [юриста блогера Алексея Навального Любови] Соболь в виде ролика».
Ura.Ru: последние новости
Власти придумали, как удержать увольняющихся хирургов на Урале Дизайнер Артемий Лебедев назвал митингующих либералов «инфантильными бездельниками» Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям» после ЧП с самолетом
Комментарии10
Общество , Алексей Навальный , Артемий Лебедев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о недовольстве Путина268
«Победа» сделала официальное заявление470
Московский регион ждёт резкое похолодание4
Таксисты устроили массовую драку в Шереметьево64
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии131
Видео
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
04:48
Песков рассказал о недовольстве Путина
Политика
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение