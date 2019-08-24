«Победа» сделала официальное заявление

Авиакомпания «Победа» призвала СМИ и пользователей соцсетей «прекратить потребительский терроризм и ловить хайп».

В авиакомпании заявили, что пассажирку не пустили на рейс Москва Чебоксары , поскольку она опоздала на три минуты и пришла «с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты».

«В 19:23 МСК, после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с клиентами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщает, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании. На тот момент без задержки рейса „досадить“ опоздавшего пассажира невозможно», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Авиаторы утверждают, что в самолете был 181 пассажир и, компания решила соблюсти интересы клиентов и не задерживать отправление.

«Победа» также обратила внимание, что пассажирка не летела на похороны в Чебоксары. Эта информация была опровергнута ею самой.

«Победа» посоветовала прессе и пользователям соцсетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп».

Пассажиров призвали читать информацию о правилах провоза ручной клади. Авиакомпания отметила, что «подавляющее большинство клиентов довольны и согласны с правилами компании».