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«Победа» сделала официальное заявление 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Авиакомпания «Победа» призвала СМИ и пользователей соцсетей «прекратить потребительский терроризм и ловить хайп».
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В авиакомпании заявили, что пассажирку не пустили на рейс Москва — Чебоксары, поскольку она опоздала на три минуты и пришла «с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты».
«В 19:23 МСК, после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с клиентами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщает, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании. На тот момент без задержки рейса „досадить“ опоздавшего пассажира невозможно», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиаторы утверждают, что в самолете был 181 пассажир и, компания решила соблюсти интересы клиентов и не задерживать отправление.
«Победа» также обратила внимание, что пассажирка не летела на похороны в Чебоксары. Эта информация была опровергнута ею самой.
«Победа» посоветовала прессе и пользователям соцсетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп».
Пассажиров призвали читать информацию о правилах провоза ручной клади. Авиакомпания отметила, что «подавляющее большинство клиентов довольны и согласны с правилами компании».
Инцидент с пассажиркой «Победы» произошел 21 августа во Внуково. В самолет не пустили женщину, которая должна была лететь в Чебоксары. Она осталась в аэропорту из-за превышения габаритов ручной клади. Очевидцы опубликовали ролик с расстроенной пассажиркой.
Комментарии46
Общество , Видео , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , РПЦ , Москва , Чебоксары
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