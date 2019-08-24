Мамонов попал в реанимацию после инфаркта

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«Еле добрались до Москвы»: Мамонов попал в реанимацию 

Рамблер + ещё 31 1 час назад
Артист Петр Мамонов перенес инфаркт и попал в реанимацию. Сейчас он находится в шоковом отделении в городской больнице №1 в Москве. Об этом сообщила супруга актера и музыканта, Ольга Мамонова.
«Ночью у него инфаркт был. Мы приехали в Москву. Как-то добрались, тут вызвали скорую, сейчас в шоковой терапии в Первой градской больнице. Инфаркт миокарда. Вот, сижу в коридоре. Еле добрались до Москвы. Я вижу, что совсем человеку плохо. Инфаркт, 70 лет человеку», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».
На страницах Мамонова в соцсетях опубликовано сообщение об отмене ближайших концертов из-за тяжёлого состояния здоровья.
«Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — сказано в Facebook.
Петр Мамонов — российский музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и спектаклям. 14 апреля Мамонову исполнилось 68 лет.
Общество , Видео , Ольга Мамонова , Петр Мамонов , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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