Мамонов попал в реанимацию после инфаркта

«Еле добрались до Москвы»: Мамонов попал в реанимацию

«Ночью у него инфаркт был. Мы приехали в Москву. Как-то добрались, тут вызвали скорую, сейчас в шоковой терапии в Первой градской больнице. Инфаркт миокарда. Вот, сижу в коридоре. Еле добрались до Москвы. Я вижу, что совсем человеку плохо. Инфаркт, 70 лет человеку», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

На страницах Мамонова в соцсетях опубликовано сообщение об отмене ближайших концертов из-за тяжёлого состояния здоровья.

«Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — сказано в Facebook.

Петр Мамонов — российский музыкант, актёр, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и спектаклям. 14 апреля Мамонову исполнилось 68 лет.