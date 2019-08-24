Умер легендарный «голос VHS» Юрий Живов

Умер известный переводчик, легендарный голос видеокассет VHS Юрий Живов. О смерти переводчика на 62 году жизни сообщили его коллеги в соцсетях.

«К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье…», — написал в соцсетях Андрей Дольский.

Телеканал 360 со ссылкой на двоюродного брата усопшего сообщает , что причиной смерти стало заболевание почек.

Прощание состоится 25 августа в морге Хованского кладбища.

Юрий Живов родился 9 мая 1958 года в Москве. Был дипломированным переводчиком с немецкого, английского и шведского языков. В 1993 году начал делать авторские переводы фильмов на видеокассетах. Голос Живова стал узнаваемым в России. Всего он перевел и озвучил более 1,3 тысячи фильмов.