Бриг под алыми парусами отправится в Феодосию

Трехмачтовый бриг "Херсонес" покинет фестиваль "Таврида-Арт" в Капсельской бухте под Судаком и отправится в Феодосию , сообщили организаторы фестиваля.

"Специально в честь мероприятия для "Херсонеса" сшили полный комплект алых парусов в память об известном произведении Александра Грина, который жил и творил в Крыму. Участники арт-кварталов фестиваля прибудут на паруснике из Судака в Феодосию и устроят для отдыхающих и жителей концерт на набережной", — сообщили организаторы.

В концерте примут участие городские творческие коллективы.

"Планируемое время захода парусника в город и проведения концерта — 15.00 25 августа", — подчеркнули организаторы.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль проходит 20-26 августа в районе Судака.