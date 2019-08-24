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Бриг под алыми парусами отправится в Феодосию 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трехмачтовый бриг "Херсонес" покинет фестиваль "Таврида-Арт" в Капсельской бухте под Судаком и отправится в Феодосию, сообщили организаторы фестиваля.
"Специально в честь мероприятия для "Херсонеса" сшили полный комплект алых парусов в память об известном произведении Александра Грина, который жил и творил в Крыму. Участники арт-кварталов фестиваля прибудут на паруснике из Судака в Феодосию и устроят для отдыхающих и жителей концерт на набережной", — сообщили организаторы.
В концерте примут участие городские творческие коллективы.
"Планируемое время захода парусника в город и проведения концерта — 15.00 25 августа", — подчеркнули организаторы.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль проходит 20-26 августа в районе Судака.
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Общество , Александр Грин , Судак , Феодосия
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