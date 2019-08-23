Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Виталий Логвиновский 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Народный артист России Виталий Логвиновский скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Калужского областного драматического театра.
«Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий», — говорится в сообщении театра.
Виталий Логвиновский окончил ГИТИС в 1965 году, с 1974 года служил в Калужском областном драматическом театре. В 2006 году ему было присуждено звание Народного артиста России.
«Виталий Логвиновский был образцом профессионализма, человеком безупречного вкуса и интеллигентности. Нам всем будет его не хватать», — добавили в театре.
Общество , Виталий Логвиновский , Иван Грозный
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian156
Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину53
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену261
«Его подставили»: новые подробности изнасилования на Урале86
Исламиста из Чечни застрелили в Берлине30
Видео
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
02:30
Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций
Политика Статьи
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение