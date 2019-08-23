Умер Виталий Логвиновский

«Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий», — говорится в сообщении театра.

Виталий Логвиновский окончил ГИТИС в 1965 году, с 1974 года служил в Калужском областном драматическом театре. В 2006 году ему было присуждено звание Народного артиста России.