Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям» 

Рамблер 20 минут назад
Соведущий программы «60 минут» и муж журналистки Ольги Скабеевой Евгений Попов предложил выставить Airbus A321 «Уральских авиалиний» в авиамузее по аналогии с самолетом, севшим на Гудзоне.
«Речь шла о секундах»: как пилоты А321 нарушили инструкцию
Журналист обратился в Telegram к представителям «Уральских авиалиний» и посоветовал им «поступить правильно»: не утилизировать» самолет из кукурузного поля», а сделать его экспонатом музея, чтобы увековечить подвиг летчиков.
Ранее сообщалось, что борт, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, будет утилизирован.
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся. Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были награждены званиями Героев России, остальным членам экипажа вручили ордена Мужества.
Комментарии19
Общество , Видео , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Уральские авиалинии , Гудзон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие362
Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска
В США умер миллиардер Дэвид Кох8
В Москве силовики заблокировали мечеть54
Умер Михаил Ведышев
Видео
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:17
Никита Михалков получил травму
Шоу-бизнес Другое
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
00:36
ЕС и НАТО объединятся для «борьбы» с Россией
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение