Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»

Журналист обратился в Telegram к представителям «Уральских авиалиний» и посоветовал им «поступить правильно»: не утилизировать» самолет из кукурузного поля», а сделать его экспонатом музея, чтобы увековечить подвиг летчиков.

Ранее сообщалось, что борт, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, будет утилизирован.

Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся. Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были награждены званиями Героев России, остальным членам экипажа вручили ордена Мужества.