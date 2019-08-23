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Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям» после ЧП с самолетом 

Ura.Ru 31 минуту назад
Фото: Ura.Ru
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321, севший в кукурузном поле в Подмосковье, нельзя уничтожать, а нужно выставить на всеобщее обозрение. Такое мнение высказал журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов, являющийся супругом телеведущей Ольги Скабеевой.
«Уважаемые «Уральские авиалинии»! Не выбрасывайте аэробус из кукурузного поля! Сделайте экспозицию о подвиге лётчиков, поставьте самолёт в музей! Самолёт, севший на Гудзон, и сейчас привлекает тысячи туристов. Поступите правильно», — написал он в своем telegram-канале. На его пост отреагировал журналист Роман Могучий, который пояснил, что для того, чтобы выставить самолет в музей, авиаперевозчику сначала придется выкупить воздушное судно.
Ранее идею превратить аварийно севший самолет УА в памятник или экспонат музея начали активно обсуждать в соцсетях. В пример приводили похожий случай с посадкой самолета на реку Гудзон в США — после «чуда на Гудзоне» воздушное судно сохранили в авиамузее. Однако гендиректор уральской авиакомпании Сергей Скуратов заявил «URA.RU», что такой вариант невозможен и самолет в любом случае необходимо будет утилизировать.
Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» Airbus A-321, выполнявшего рейс Жуковский—Симферополь, произошла 15 августа после того, как в двигатели попали птицы. Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и других членов экипажа, выжили все 233 человека, находившиеся на борту. Позже пилотам присвоили звание Героев России.
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Комментарии4
Общество , Сергей Скуратов , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Уральские авиалинии , Гудзон , Московская область
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