Умер Михаил Ведышев

«22 августа на 65-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Ведышева Михаила Васильевича», — говорится в сообщении союза.

Михаил Ведышев окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1983 году, его педагогом был Марлен Хуциев

В качестве режиссера Ведышев поставил картины «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить», «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра», а также документальные ленты «Золотые ворота» и «Владимирские незабудки».