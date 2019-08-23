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Умер Михаил Ведышев 

Рамблер + ещё 9 47 минут назад
Фото: кадр из фильма
Кинорежиссер Михаил Ведышев скончался в возрасте 64 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«22 августа на 65-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Ведышева Михаила Васильевича», — говорится в сообщении союза.
Михаил Ведышев окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1983 году, его педагогом был Марлен Хуциев.
В качестве режиссера Ведышев поставил картины «Бурса», «Бурсаки», «Сделка», «Странник», «Кому на Руси жить», «Сижу на нарах, как король…», «Своя чужая сестра», а также документальные ленты «Золотые ворота» и «Владимирские незабудки».
Общество , Марлен Хуциев , Михаил Ведышев
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