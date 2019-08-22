Чиновник приписал себе 34 года ради пенсии

Дагестане заместитель главы села завысил свой возраст на 34 года с целью получения трудовой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Установлено, что местный житель 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> подложный паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в прокуратуре.

Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где, в частности, было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе.

Сообщается, что с марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тысяч рублей.