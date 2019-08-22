Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновник приписал себе 34 года ради пенсии 

Рамблер + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Дагестане заместитель главы села завысил свой возраст на 34 года с целью получения трудовой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
«Установлено, что местный житель 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> подложный паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в прокуратуре.
Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где, в частности, было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе.
Сообщается, что с марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тысяч рублей.
В отношении замглавы села Кулецма возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС.
Комментарии17
Общество , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии67
Украина получила тысячи автоматов из Турции5
Зеленский призвал ЕС не допустить Россию в G882
Умер Виктор Власов2
Грубо и постыдно. Джонсон положил ногу на стол Макрона44
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение