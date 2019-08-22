Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая дознавательница из Уфы нашла новую работу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Соцсети
Бывшая дознавательница МВД, обвинившая своих коллег в изнасиловании, вышла на новое место работы в Уфе. Об этом в четверг, 22 августа, адвокат девушки Ирина Валиева сообщила ГТРК «Башкортостан».
О том, куда именно устроилась ее подзащитная, Валиева не уточнила. Тем не менее, она оценила состояние бывшей сотрудницы МВД как замечательное.
В изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.
О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.
По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали.
Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.
Последние новости
Появились подробности массовой драки с цыганами в Кузбассе Ветеран «Иловайского котла» рассказал о прорыве под пулями, гранатами и ракетами Треть бюджета России оказалась связана с нефтью
Комментарии1
Общество , Эдуард Матвеев , Ирина Валиева , Павел Яромчук , Росгвардия , МВД , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Иловайский котел» оказался тройным158
РФ открестилась от «международного шопинга»4
Песков допустил изменение персональных данных Путина31
Появились подробности драки с цыганами в Кузбассе71
Супероружие России признали небоеготовым6
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
03:23
Осетрине Младшему прочат «власть над Донбассом»
Происшествия
01:55
Путина спросили о планах после 2024 года
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение