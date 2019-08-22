Всех сотрудников Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу уволили

Все сотрудники и руководители управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу Ленобласти уволены со службы в органах внутренних дел.

В связи с реорганизацией ведомства 340 сотрудников получили уведомления о прекращении или расторжении контракта, передает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что некоторые из них после реорганизации вернутся обратно, однако со многими в главке решили расстаться.

По данным издания, точно сменится начальник «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности. На эту должность будет назначен подполковник полиции Дмитрий Кипрушев из Петрозаводска, последним местом службы которого являлся аналогичный отдел в Управлении экономической безопасности МВД Карелии.