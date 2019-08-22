Шурик и «Армагеддон»: 20 лет без Александра Демьяненко

Любимец миллионов советских зрителей Александр Демьяненко стал одним из главных символов своего времени — найденный им и режиссером Леонидом Гайдаем образ Шурика бесчисленно тиражировался в кино, иллюстрациях и рекламе, он подарил голос целому поколению застенчивых физиков и лириков. «Газеты.Ru» вспоминает творческий путь актера, умершего ровно 20 лет назад.

Народный артист РСФСР Александр Демьяненко родился в Свердловске 30 мая 1937 года в семье преподавателя театрального мастерства, к которому он после уроков бегал в оперный театр, мечтая о будущей актерской карьере. В 1954 году в его родной город приехала выездная приемная комиссия МХАТа, которая искала талантливых студентов. Демьяненко решил попытать счастья, однако не смог завоевать симпатий столичных гостей. Вместо этого он поступил на юридический факультет местного университета, который окончить не смог — сердце звало его в Москву

«Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе», — писал он немногим позднее родителям.

На втором курсе начинающий актер познакомился с режиссерским дуэтом Александра Алова Владимира Наумова , пригласившими его в фильм «Ветер» — завершающую часть трилогии, в которую также входили «Тревожная молодость» и « Павел Корчагин ». Воплощенный им на экране образ скромного и интеллигентного юноши впоследствии станет фирменным почерком Демьяненко и принесет ему всесоюзную славу.

По окончании ГИТИСа будущую звезду отечественного кинематографа пригласили в Московский академический театр имени Владимира Маяковского, однако скоро он понял, что куда больше интересуется карьерой в кино, и в 1962 году переехал в Ленинград , чтобы устроиться там на «Ленфильм» . Вдобавок к этому — в Москве Демьяненко негде было жить, а на новом месте работы предлагали квартиру.

Второй опыт работы с Аловым и Наумовым — фильм «Мир входящему» — получил премию на кинофестивале в Венеции и принес актеру известность за рубежом. До своей главной роли он еще успел сыграть в лентах «Порожний рейс» и «Государственный преступник»: в обеих картинах Демьяненко играл честного интеллигента, который допытывается до правды — в одном случае в качестве следователя по особо важным делам, в другом — как журналист, раскрывающий махинации.

Его честный, серьезный и немного наивный взгляд нашел свое идеальное киновоплощение еще чуть позже. В середине 1960-х уже зарекомендовавший себя в качестве яркого комедийного режиссера Леонид Гайдай проводил кастинг для проекта, сценарий которого носил рабочее название «Несерьезные истории».

Главным героем нового фильма должен был стать студент Владик Арьков, на роль которого претендовали несколько десятков человек, однако выбор пал именно на «строгого юношу» Демьяненко. Ему только пришлось перекрасить волосы, чтобы стать блондином.

«Надо сказать, что это было довольно неприятно. В то время не было же тех замечательных красителей, как сейчас. Поэтому меня красили бланкитом. Вы знаете, это что-то похожее на смесь известки с чем-то. Это жуткая процедура. Я был в то время брюнетом, таким жгучим. Мои волосы (мне всю голову намазали) сожгли этим бланкитом, и, к чертовой матери, всю кожу на моей бедной голове. Так что — это впечатление осталось», — делился он позднее воспоминаниями.

Найденный образ студента Шурика оказался настолько удачным, что после выхода на экраны комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» актер проснулся знаменитым. Как многие отмечали впоследствии, этот киногерой был как бы смонтирован из двух людей — из самого исполнителя и режиссера.

Гайдай стал получать мешки писем от благодарных зрителей с настойчивыми требованиями продолжить историю Шурика, результатом чего стал выход на экраны фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где вновь произошло столкновение главных советских архетипов: шестидесятника-интеллигента (немного физик, немного лирик) и трехглавой «шпаны» — Труса, Балбеса и Бывалого.

Но и на этом народная любовь не ослабела, и в начале уже нового десятилетия Демьяненко вернулся в классике застойного кино «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл самозабвенного ученого, изобретателя машины времени, который по случайности привел ко власти в России XVI века управдома и жулика.

К сожалению, народная любовь в какой-то момент стала играть против Демьяненко. Новое время потребовало от Гайдая поиска других героев и сюжетов (не всегда однозначных), а другие авторы не могли избавиться от клише в восприятии всенародного любимца.

Главной ролью Демьяненко в «новом времени» стал Валериан Макарович — отец хозяйки кафе «Клубничка» в одноименном ситкоме, одном из первых на российском телевидении. Несмотря на имя и непривычный жанр, в нем угадывался повзрослевший Шурик.

Работа над сериалом проходила в Москве, что накладывало серьезные нагрузки на здоровье актера, который испытывал проблемы с сердцем. Демьяненко стал жить на два города, постоянно менять гостиницы, съемки шли с очень жестким графиком. При этом по выходным он возвращался в Петербург, чтобы отыграть в спектакле со своим участием в театре «Приют комедианта».

Во время съемок одной из серий «Клубнички» у него отслоилась сетчатка глаза. После госпитализации Демьяненко сделали операцию под наркозом, которую тот трудно перенес. Вскоре после этого он вновь был госпитализирован — со вторым инфарктом, при этом актер даже не знал, что уже перенес первый.

Все это происходило летом 1999 года, когда стояла сильная жара. Врачи решили провести операцию по шунтированию, но подождать до 1 сентября, чтобы дать температуре немного опуститься. Актер умер 22 августа от отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца. Он был похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.