Власти преобразили не понравившийся россиянам парк

Петрозаводске завершено благоустройство парка Железнодорожников, который ранее вызывал массу жалоб со стороны местных жителей. Об этом сообщает karelia.news.

«Сейчас же здесь все прозрачно, убраны старые деревья и засохшие кусты, есть освещение», — рассказали депутаты Петросовета, проинспектировавшие объект благоустройства.

Также в парке появилась игровая детская зона, планируется установить урны, скамейки и металлическую арку.

Работы велись в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Их стоимость составила 5,7 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.