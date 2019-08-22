На вершине Ай-Петри установили флаг России

Государственный флаг России установили на вершине крымской горы Ай-Петри на высоте около 1,2 километра, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов

"Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри. Этой традиции уже пять лет", — сказал Шахов РИА Новости.

По его словам, в акции также принимают участие местные жители.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.

Ай-Петри — гора в Крымских горах в составе массива Ай-Петринская яйла. В административном отношении относится к Ялтинскому городскому округу Крыма. Высота горы 1234 метра.