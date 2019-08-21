Кудрин резко выступил по митингам в Москве

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Кудрин призвал разобраться в случаях применения силы на митингах в Москве 

ТАСС + ещё 9 53 минуты назад
Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает необходимым провести открытое разбирательство всех случаев применения силы во время несанкционированных митингов в Москве, которые состоялись 27 июля, 3 и 10 августа. Он также подчеркнул важность соблюдения закона.
"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", — убежден глава СП РФ.
Кудрин напомнил, что на случаи применения силы обратил внимание Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "Я поддерживаю это обращение", — написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин 19 августа заявил, что российские власти сделают все необходимое, чтобы внутриполитическая обстановка в стране развивалась в рамках закона. Глава государства назвал очевидными причины, по которым некоторые кандидаты не были допущены на региональные выборы, в том числе в Московскую городскую думу: это фальсификация подписей в поддержку кандидатов. Путин напомнил, что законный способ разрешения споров такого рода — обращение в суд.
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Общество , Видео , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Мосгордума , Совет по правам человека , Счетная палата , Москва
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