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Россияне не оценили идею о блокировке карт ради безопасности 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (84%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не одобрили идею о блокировке без предупреждения карт ради безопасности. По их мнению, это называется вторжением в чужое пространство.
9% респондентов ничего не могут сказать по этому поводу, поскольку не очень хорошо себе это представляют.
А 7% опрошенных одобряют данную идея. Они утверждают, что так они себя будут чувствовать более защищенными, поскольку подобная блокировка является показателем того, что государство заботится о безопасности своих граждан.
Всего в опросе приняли участие 6 005 человек.
Банкиры предлагают ввести в практику новую опцию — законодательно позволить блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически полученных средств. Так, по мнению вице-президента Ассоциации банков России, потерпевшие от действий злоумышленников получат возможность и время опротестовать списание денег.
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Общество
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