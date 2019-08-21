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Товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов 

Ura.Ru 48 минут назад
Роскачество предлагает изымать товары, которые не соответствуют нормам маркировки. Ведомство направило в Роспотребнадзор письмо, в котором предложило останавливать оборот товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному.
В Роскачестве считают, что при реализации фальсификатной продукции (когда один товар подменяют другим) возникает опасность нанесения вреда здоровью человека, пишут «Известия». Уточняется, что речь идет не только о продуктах питания, но и одежде, игрушках, бытовых товарах. Ведомство считает необходимым внести изменения в закон «О техническом регулировании» и в Кодекс об административных правонарушениях.
Ранее в Роскачестве разъяснили, как правильно выбирать майонез, колбасу, красное вино, а также посоветовали заклеивать камеру и микрофон на ноутбуках и смартфонах.
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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