Товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов

Роскачество предлагает изымать товары, которые не соответствуют нормам маркировки. Ведомство направило в Роспотребнадзор письмо, в котором предложило останавливать оборот товаров, заявленный состав которых не соответствует реальному.

В Роскачестве считают, что при реализации фальсификатной продукции (когда один товар подменяют другим) возникает опасность нанесения вреда здоровью человека, пишут «Известия». Уточняется, что речь идет не только о продуктах питания, но и одежде, игрушках, бытовых товарах. Ведомство считает необходимым внести изменения в закон «О техническом регулировании» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее в Роскачестве разъяснили, как правильно выбирать майонез, колбасу, красное вино, а также посоветовали заклеивать камеру и микрофон на ноутбуках и смартфонах.