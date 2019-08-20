Борис Смолкин отреагировал на смерть Назаровой

Актер Борис Смолкин прокомментировал известие о смерти народной артистки страны Александры Назаровой , скончавшейся 20 августа. Об этом он сказал РИА "Новости".

По его словам, жизнь у актрисы была нелегкая, но он считает ее светлым и добрым человеком.

Он рассказал, что они хорошо общались во время съемок сериала "Моя прекрасная няня", однако признался, что не знал о ее проблемах со здоровьем.

Также Смолкин подчеркнул, что очень переживает за внучку Назаровой, которую женщина воспитывала одна.

"Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка", — добавил Смолкин.

Ранее сообщалось, что умерла Александра Назарова.