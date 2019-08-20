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Борис Смолкин отреагировал на смерть Назаровой 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: kinopoisk.ru
Актер Борис Смолкин прокомментировал известие о смерти народной артистки страны Александры Назаровой, скончавшейся 20 августа. Об этом он сказал РИА "Новости".
По его словам, жизнь у актрисы была нелегкая, но он считает ее светлым и добрым человеком.
Он рассказал, что они хорошо общались во время съемок сериала "Моя прекрасная няня", однако признался, что не знал о ее проблемах со здоровьем.
Также Смолкин подчеркнул, что очень переживает за внучку Назаровой, которую женщина воспитывала одна.
"Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка", — добавил Смолкин.
Ранее сообщалось, что умерла Александра Назарова.
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Общество , Александра Назарова , Борис Смолкин , РИА Новости
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