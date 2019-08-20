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Умерла Александра Назарова 

Рамблер + ещё 28 27 минут назад
Фото: Официальный сайт театра Ермоловой
Народная артистка России Александра Назарова скончалась на 80-м году жизни.
«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — сообщили в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.
Как передает РБК со ссылкой на заведующую литературной частью театра Ермоловой Наталью Исаеву, «она лежала в реанимации, врачи сделали все возможное».
Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в семье актеров, после окончания Ленинградского театрального института Назарова переехала в Москву и поступила на службу в Центральный детский театр (сейчас — Российский академический молодежный театр, РАМТ), в 1965 году перешла в театр Ермоловой.
Александра Назарова снималась в фильмах «А если это любовь?», «Софья Перовская», «Принцесса на бобах», «Ночной дозор», «Мамы»; сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», «Граница. Таежный роман», «Таксистка»; киножурналах «Ералаш» и «Фитиль».
Комментарии7
Общество , Александра Назарова , Наталья Исаева , РБК
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