Умерла Александра Назарова

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — сообщили в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

Как передает РБК со ссылкой на заведующую литературной частью театра Ермоловой Наталью Исаеву , «она лежала в реанимации, врачи сделали все возможное».

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в семье актеров, после окончания Ленинградского театрального института Назарова переехала в Москву и поступила на службу в Центральный детский театр (сейчас — Российский академический молодежный театр, РАМТ), в 1965 году перешла в театр Ермоловой.

Александра Назарова снималась в фильмах «А если это любовь?», «Софья Перовская», «Принцесса на бобах», «Ночной дозор», «Мамы»; сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», «Граница. Таежный роман», «Таксистка»; киножурналах «Ералаш» и «Фитиль».