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Монумент «Маска Скорби» готовится к реставрации 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ГТРК "Магадан"
Монумент "Маска Скорби" готовится к реставрации. Перед началом работ верхний слой его покрытия взят на экспертизу. Об этом сообщает ГТРК "Магадан".
Как рассказала директор музейного комплекса Вера Смирнова, заниматься реставрационными работами будет компания из Санкт-Петербурга. Для этого она получила специальный допуск, так как "Маска Скорби" год назад стала объектом культурного наследия.
Сейчас идет подготовка сметы проектных и реставрационных работ. Кроме того, будет благоустроена близлежащая территория. Поставят скамейки, появятся лестницы, новое освещение. Сам монумент покроют специальным прозрачным составом.
Мемориал "Маска Скорби" в Магадане появился в городе в 1996 году. По задумке автора, скульптора Эрнста Неизвестного, он посвящён памяти жертв политических репрессий.
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