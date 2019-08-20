«Не бойся, это я, я пришел»: Поклонская о явлении святого во сне

Депутат призналась, что после операции у нее начались осложнения, и рана загноилась. По ее словам, однажды она помолилась перед сном Луке Крымскому, а затем он явился к ней во сне.

«Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу"», — рассказала Поклонская в видео, опубликованном на Youtube-канале движения «Царский мост».

Депутат рассказала, что святой наложил мазь на рану, и она тут же почувствовала, как боль прошла. На следующий день она проснулась здоровой.

Накануне издание Ura.ru сообщило, что Наталья Поклонская во время поездки в Екатеринбург попросила прощения у отца Сергия (Романова), которого называют ее духовным отцом и идеологом так называемой секты царебожников, связь с которой депутат отрицала.