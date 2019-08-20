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«Не бойся, это я, я пришел»: Поклонская о явлении святого во сне 

Рамблер + ещё 7 26 минут назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как к ней во сне явился святой Лука Крымский и исцелил ее от болезни, пишет «Лента.ру».
Депутат призналась, что после операции у нее начались осложнения, и рана загноилась. По ее словам, однажды она помолилась перед сном Луке Крымскому, а затем он явился к ней во сне.
«Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу"», — рассказала Поклонская в видео, опубликованном на Youtube-канале движения «Царский мост».
Депутат рассказала, что святой наложил мазь на рану, и она тут же почувствовала, как боль прошла. На следующий день она проснулась здоровой.
Накануне издание Ura.ru сообщило, что Наталья Поклонская во время поездки в Екатеринбург попросила прощения у отца Сергия (Романова), которого называют ее духовным отцом и идеологом так называемой секты царебожников, связь с которой депутат отрицала.
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Общество , Видео , Наталья Поклонская , Госдума , Lenta.ru
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