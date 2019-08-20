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Россияне оказались уверены в будущем 

Рамблер 17 минут назад
Фото: ТАСС
Три четверти россиян стараются планировать свою жизнь, а больше половины уверены, что их будущее зависит лично от них. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМа.
Опрос полутора тысяч совершеннолетних граждан России из 104 населенных пунктов в 53 субъектах федерации состоялся 11 августа. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Согласно результатам исследования, свою жизнь стараются планировать 75% респондентов: 41% на короткие сроки (менее года), 18% на средние (несколько лет), 16% на длительные (более 10 лет).
Чаще других долгосрочные и среднесрочные планы строят россияне 18-30 лет — по 26%. В этой же возрастной категории меньше всего тех, кто не старается планировать свою жизнь (10%).
Тот же опрос показал, что 54% граждан убеждены в том, что их будущее в большей мере зависит от них самих (73% среди 18-30-летних). 35% опрошенных считают, что оно зависит от внешних обстоятельств (52% среди людей старше 60 лет, 22% среди тех, кому 18-30 лет).
Наконец, 28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования жизни на несколько лет вперед, а 18% уверены, что через 20 лет жить в России станет спокойнее и безопаснее, чем сейчас.
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Общество , Фонд "Общественное мнение"
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