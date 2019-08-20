«СМСила» Богомолову: Собчак и Пархоменко устроили спор

Темой дебатов Пархоменко и Богомолова стали московские протесты. После эфира Пархоменко написал, что его оппонент на последних минутах решил «попенять ему» работой в американском институте Кеннана.

Он предположил, что совет использовать этот аргумент Богомолову дала Ксения Собчак, которая присутствовала в студии, но не участвовала в беседе. По его словам, Ксения постоянно «СМСила» Богомолову во время эфира.

При этом радиоведущий заявил, что сам рассказал Богомолову об институте Кеннана перед эфиром.

В ответ Собчак заявила, что «после драки кулаками не машут», а историю с СМС назвала «паранойей».

«И вообще, честно говоря, я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас с Костей общего гораздо больше во всех смыслах, чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика срутся по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая, если придет к власти, сметет их обоих», — написала Собчак.

Богомолов поддержал свою возлюбленную, добавив, что Пархоменко «живет в своем замкнутом мире из истероидных комментариев Facebook» и «меряет свою состоятельность количеством оных».

Пархоменко заявил, что участники протестов для него «не пена, а живые люди». Он также добавил, что «тысячи людей смеются» над Богомоловым и «презирают его за вчерашние жалкие ужимки и гримаски, которыми он попытался заменить хоть какие-то аргументы».

Комментаторы дискуссии отметили, что «везде, где появляется Ксения Собчак, начинает пахнуть Домом-2».