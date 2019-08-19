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Симоньян испугалась новой модной коллекции 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Маргариту Симоньян пугает перспектива того, что однажды она поймет, зачем детям-трансгендерам особые трусы. Об этом главред RT сообщила в своем инстаграме
На прошлой неделе лондонский дизайнер Кармен Лью рассказала «Метро» о запуске линии нижнего белья для трансгендерных детей.
«Это с самого начала было важнейшим продуктом, который я хотела создать», — призналась она, объяснив это тем, что с детства понимала несовпадение своей гендерной идентичности с биологическим полом.
Созданные британкой трусы представлены в двух расцветках — голубой в белый горошек и розовой в белую полоску и с изображением клубники. Кармен Лью объяснила, что ее трусы для детей-трансгендеров отличаются от обычных еще и кроем — лучше поддерживают детские гениталии.
«Дизайнер сетует, что многие пока не понимают, зачем нужна ее продукция. Меня пугает вот это "пока"», — прокомментировала в своем инстаграме Маргарита Симоньян, ничего к этому не добавив.
Комментарии1
Общество , Маргарита Симоньян
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